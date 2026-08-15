Хабиб Нурмагомедов рассказал, как повлиял на Махачева переход в полусредний вес

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как повлиял на его одноклубника и соотечественника Ислама Махачева переход в полусредний вес (до 77 кг).

«Честно, в 77 кг всё стало намного лучше. Его настрой изменился, его активность изменилась, всё изменилось. Он чувствует себя хорошо, физически ему хорошо, ему очень нравится его дивизион. Не думаю, что он когда-либо вернётся [в лёгкий вес]», — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба UFC.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула против ирландца Иэна Гэрри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.