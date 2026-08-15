«Ты просто рогоносец». Шон Стрикленд высмеял Иэна Гэрри за его брак

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высмеял ирландского бойца организации Иэна Гэрри.



«Теперь я бразилец».

«Я люблю парня своей жены».

«Женщины должны править миром».

«Я засужу тех, кто высмеивает книгу моей жены».

Также Гэрри: «Почему я не нравлюсь людям?»

Ты единственный плохой парень в UFC, которым таковым не является, ты просто рогоносец», — написал Стрикленд в социальной сети X (ранее Twitter).

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Гэрри сразится за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с россиянином Исламом Махачевым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.