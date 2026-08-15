Конор Макгрегор рассказал, как восстанавливается после операции на ноге

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, как восстанавливается после травмы колена.

«Я провёл самые передовые тренировки в Калифорнии. Моя нога спустя восемь дней после операции может двигаться, четырёхглавая мышца бедра также работает при полном выпрямлении ноги (неслыханно для восьмидневного периода). Мы всё ещё здесь!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор получил травму в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся в июле на турнире UFC 329, проиграв техническим нокаутом.

Ранее Ислам Махачев выказался о травме Макгрегора в реванше с Холлоуэем.