15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, что сказали друг другу Махачев и Гэрри во время финальной битвы взглядов

Стало известно, что сказали друг другу Махачев и Гэрри во время финальной битвы взглядов
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев и его соперник ирландец Иэн Гэрри обменялись репликами во время финальной битвы взглядов перед своим боем, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Гэрри: Готов? Вот и всё, дружище. На кону стоит всё. Все рекорды, всё. Ты готов? Погнали! Это самый большой поединок в этом году.

Махачев: Не самый большой.

Гэрри: Так и есть. Ты это знаешь. Для тебя нет, но для меня да! Всё, чего ты добился, стоит на кону.

Материалы по теме
Видео
Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 330

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.

Материалы по теме