Стало известно, что сказали друг другу Махачев и Гэрри во время финальной битвы взглядов

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев и его соперник ирландец Иэн Гэрри обменялись репликами во время финальной битвы взглядов перед своим боем, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

Гэрри: Готов? Вот и всё, дружище. На кону стоит всё. Все рекорды, всё. Ты готов? Погнали! Это самый большой поединок в этом году.

Махачев: Не самый большой.

Гэрри: Так и есть. Ты это знаешь. Для тебя нет, но для меня да! Всё, чего ты добился, стоит на кону.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.