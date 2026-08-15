Царукян: с Оливейрой мне было бы проще, чем с Руффи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о предстоящем поединке с бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«С Чарльзом [Оливейрой] мне было бы проще. Да, потому что я уже дрался с ним. Уже знаю, что мне нужно делать, в чём он опасен, в чём хорош, а в чём плох. Легче с тем, с кем ты уже дрался. В стойке Руффи немного лучше. В грэпплинге лучше я. Оливейра не смог задушить, так что в грэпплинге никаких шансов», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу TheMacLife.

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