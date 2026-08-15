Арман Царукян ответил, сразится ли за титул в случае победы на UFC 331

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян ответил, станет ли претендентом на титул в случае победы в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Я поговорил с UFC. Проведу этот бой, следующий — за титул», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу TheMacLife.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

Ранее Царукян объяснил, почему Руффи станет для него более тяжёлым соперником, чем Чарльз Оливейра.

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