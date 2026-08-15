«Только вперёд, брат». Хабиб Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем c Гэрри

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал действующего обладателя титула организации в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева перед боем с ирландцем Иэном Гэрри, который 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Вначале ты пытаешься научиться драться, потом выступаешь по любителям, дальше у тебя цель выступить когда-нибудь по профессионалам, потом появляется цель подписаться в UFC, дальше ты хочешь стать чемпионом там, ещё через какое-то время тебе нужен второй пояс, а теперь ты ломаешь рекорды. Это всё называется тяжёлый труд, терпение и дисциплина. Только вперёд, брат», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.