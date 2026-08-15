Царукян: 99%, что я побью Гейджи, ему лучше завершить карьеру

Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян считает, что действующий обладатель титула американец Джастин Гейджи должен завершить карьеру.

«Если UFC предложит ему моё имя, он может завершить карьеру. Он должен завершить, 99%, что я побью его. Так что лучше завершить карьеру после большого боя, он заработал много денег, просто оставь титул молодым парням, которые хотят стать чемпионами», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу TheMacLife.

Ранее Царукян ответил, сразится ли за титул в случае победы в поединке с бразильцем Маурисил Руффи на UFC 331.

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