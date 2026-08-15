Камару Усман: Гэрри будет недостаточно остаться на ногах в бою с Махачевым

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о предстоящем поединке за титул между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«У Иэна действительно хорошее видение боя. Он умеет находить момент [для удара]. И в этом его шанс. Но будет недостаточно остаться на ногах, чтобы получить преимущество. Не вижу, в чём ещё он превосходит Ислама», – сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.