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Камару Усман: Гэрри будет недостаточно остаться на ногах в бою с Махачевым

Камару Усман: Гэрри будет недостаточно остаться на ногах в бою с Махачевым
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о предстоящем поединке за титул между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«У Иэна действительно хорошее видение боя. Он умеет находить момент [для удара]. И в этом его шанс. Но будет недостаточно остаться на ногах, чтобы получить преимущество. Не вижу, в чём ещё он превосходит Ислама», – сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.

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