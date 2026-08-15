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Арман Царукян дал прогноз на бой Махачев — Гэрри

Арман Царукян дал прогноз на бой Махачев — Гэрри
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Российский боец UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Это по-настоящему хороший, высококлассный бой, ставлю на Ислама. Борьба — это лучший навык. Ислам повалит Иэна и заставит его сдаться на земле. Но нельзя знать наверняка, этот год уже преподнёс очень много сюрпризов, из-за чего бой становится более интригующим. Не могу дождаться. Жаль, не могу остаться в Филадельфии, чтобы посмотреть бой вживую», — приводит слова Царукяна издание RingSide24.

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