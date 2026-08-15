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Сехудо: люди списывают Гэрри со счетов в бою с Махачевым

Сехудо: люди списывают Гэрри со счетов в бою с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Полагаю, люди списывают Иэна Гэрри со счетов. Нельзя списывать со счетов парня ростом 190 см, который двигается, работает джебом и очень, очень хорошо отбивает переднюю ногу. Повалит ли его Ислам? Да. Сможет ли он контролировать его? Это самый большой вопрос.

Как бы люди не ненавидели Гэрри, нельзя отрицать конкурентоспособность этого чувака. Да, он не финиширует людей, но он делает так, чтобы его руку подняли», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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