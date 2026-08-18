«Это и отличает чемпионов». Кормье назвал переломный момент в бою Махачева и Гэрри

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье назвал переломный момент в поединке россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Угол Ислама сказал ему перед пятым раундом: «Мы не знаем, что будет. Нам нужно выигрывать пятый раунд». И я твёрдо убеждён, что это и отличает чемпионов. В такие моменты, тяжёлые моменты, когда вы не уверены, вам нужно выйти и сделать что-то. Ислам снова доказал, что он способен на это, он выиграл пятый раунд, выиграл доминирующе. У него впервые получилось удержать Иэна Гэрри и набросить ножной треугольник», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.