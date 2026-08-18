Царукян подтвердил, что должен был провести реванш с Оливейрой на UFC 331

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян подтвердил, что должен был провести реванш с экс-чемпионом бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США). Напомним, соперником россиянина стал седьмой номер рейтинга бразилец Маурисио Руффи.

«Я должен был подраться с Чарльзом в соглавном бою, пять раундов. Я отправился в тренировочный лагерь, а затем, через две недели, когда я был в горах, UFC позвонили мне и сказали: «У нас новое имя для тебя, это Руффи». Я ответил: «Хорошо, никаких проблем». Я не хотел сниматься и ждать Чарльза, потому что это Лос-Анджелес, пять раундов, большой кард, я давно не дрался. Мне нужен этот бой», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.