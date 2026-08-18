«Относился слишком серьёзно». Царукян объяснил, почему по-другому стал готовиться к боям

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян рассказал, как изменилось его отношение к боям за время карьеры в организации.

«Раньше я слишком серьёзно к этому относился. Сейчас я просто делаю то, что мне нравится. Потому что раньше я был слишком серьёзен и перегружался на тренировках. Теперь я стараюсь не думать о бое слишком много и делать то, что у меня получается лучше всего. Когда произошёл этот перелом? После боя с Исламом [Махачевым], который должен был состояться, но я получил травму», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

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