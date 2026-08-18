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Хавьер Мендес объяснил, почему Гэрри мог намеренно обнимать Махачева в бою

Хавьер Мендес объяснил, почему Гэрри мог намеренно обнимать Махачева в бою
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о поединке россиянина с ирландцем Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США). В частности, Мендес объяснил, почему Гэрри мог намеренно обнимать Махачева в бою.

«Я думал об этом, мне это показалось очень интересным. Если это то, что он делает намеренно, то это гениально. Потому что это позволяет ему почувствовать себя комфортно, позволяет ему войти в свой ритм. Не каждому бойцу нужно заводиться, чтобы стать лучше. Некоторым должно стать комфортно, что выступить лучше. Возможно, это отлично работает для него. Я бы беспокоился меньше, если бы он этого не делал», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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