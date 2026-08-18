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Арман Царукян прокомментировал победу Махачева в бою с Гэрри

Арман Царукян прокомментировал победу Махачева в бою с Гэрри
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Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал победу чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева в поединке с ирландцем Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

«Иэн Гэрри, он не верил в себя. Если бы он верил в себя перед боем, то выступил бы лучше. Но он ничего не делал, он думал лишь о том, чтобы защититься от тейкдауна. Он забыл, что он ударник. Вам нужно бить, иначе как вы победите? Он просто стоял и ничего не делал. Как можно победить? Люди говорят, что он защитился от борьбы Ислама, конечно, но он не дрался, а защищался, и проиграл. Ислам выглядел лучше него. Счёт был 2-2? Нет, Гэрри выиграл только один раунд», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

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