Арман Царукян прокомментировал победу Махачева в бою с Гэрри

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал победу чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева в поединке с ирландцем Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Иэн Гэрри, он не верил в себя. Если бы он верил в себя перед боем, то выступил бы лучше. Но он ничего не делал, он думал лишь о том, чтобы защититься от тейкдауна. Он забыл, что он ударник. Вам нужно бить, иначе как вы победите? Он просто стоял и ничего не делал. Как можно победить? Люди говорят, что он защитился от борьбы Ислама, конечно, но он не дрался, а защищался, и проиграл. Ислам выглядел лучше него. Счёт был 2-2? Нет, Гэрри выиграл только один раунд», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.