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Александр Шлеменко прокомментировал отмену схватки с Шарой Буллетом на турнире RAF

Александр Шлеменко прокомментировал отмену схватки с Шарой Буллетом на турнире RAF
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Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко прокомментировал отмену борцовской схватки с соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, которая должна была состояться 4 сентября на турнире RAF в Москве.

«Мне сложно сказать о причине отмены боя, это надо у организаторов спросить. То есть причина не во мне, я не отказывался. Удивился ли? Нет. Я даже раньше узнал об отмене схватки, прежде чем это дошло до СМИ. Попозже, наверное, можно будет это объяснить, а пока я жду официального объяснения от организации. Пока просто нахожусь в ожидании», — приводит слова Шлеменко «Советский спорт».

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Официально
Схватка по вольной борьбе между Шарой Буллетом и Шлеменко на турнире в Москве отменена
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