«Это не спарринг». Генри Сехудо раскритиковал Гэрри за бой с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо раскритиковал ирландца Иэна Гэрри за выступление в бою с россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Что это за фигня? Что это? Выйди, скажи какое-нибудь дерьмо и попытайся надрать задницу, вместо того, чтобы обниматься, целоваться и давать пять в конце раунда. Что за фигня? Это не спарринг, братан, он не твой одноклубник! У него есть то, что тебе нужно. Выйди и отбери это! Я не верю, что UFC даст этому чуваку ещё одну возможность, и не из-за его стиля, а из-за его отношения к боям», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.