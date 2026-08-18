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Камару Усман назвал свой счёт в бою Махачев — Гэрри

Камару Усман назвал свой счёт в бою Махачев — Гэрри
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал победу обладателя титула россиянина Ислама Махачева в поединке с ирландцем Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Я считаю, что Гэрри выиграл третий [раунд], четвёртый получился странным. Он породил вопрос, что это, может, 2-2. Ислам вёл 3-1, но как будто бы могло быть 2-2. Обоим парням нужно было выйти и сделать заявление в пятом раунде. И Иэн хорошо его начал. Я считаю, что он выиграл начало пятого раунда. Когда он выбрасывал удары, у него были успехи. Но, похоже, что он заигрался. Как будто бы он выказал Исламу слишком большое уважение», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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