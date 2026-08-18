Царукян объяснил, почему Гэрри дал тяжёлый бой Махачеву

Российский боец UFC Арман Царукян объяснил, почему Иэн Гэрри смог навязать конкуренцию чемпиону организации в полусреднем весе (до 77 кг) Исламу Махачеву. По мнению Царукяна, ключом стала защита ирландца от борьбы.

«Иэн Гэрри очень хорошо защищался у клетки. Он не позволил Исламу оказаться в позиции сверху. Он постоянно вставал… Тяжело иметь дело с бойцом, который хорошо знает, как защищаться. Вот почему Ислам устал», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Махачев назвал соперника, с которым хотел бы сразиться в следующем бою.

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