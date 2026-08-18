«Мне это не нравится». Царукян осудил Гэрри за поведение в бою с Махачевым

Российский боец UFC Арман Царукян раскритиковал ирландца Иэна Гэрри за выступление в бою с россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Ты выходишь на бой за титул, возможно, это последний твой бой за титул, выходи и дерись. Просто стоять и ждать борьбы… Иди и дерись, почему ты обнимаешься и делаешь всё это дерьмо? Мне просто это не нравится. После боя, да, пожми руку, но перед боем вы должны быть врагами. Вы выходите убить друг друга», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

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