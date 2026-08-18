Денис Тюлюлин назвал Ислама Махачева величайшим бойцом в истории

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин считает, что чемпион организации в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев может считаться величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Считаю, что Ислам Махачев – величайший боец в истории. По крайней мере, на данный момент. 100-процентный доминирующий чемпион – именно поэтому. Он разносторонний. Бьёт, борется, держит удар», — сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Анатолий Малыхин заявил, что Махачев может считаться лучшим бойцом в истории.

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