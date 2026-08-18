Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Евлоева и Волкановски

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин прокомментировал анонс поединка за титул в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и соотечественником Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Волкановски – крайне неудобный соперник. Но шансы – 55 на 45 в пользу Евлоева. Волкановски невысокий, крепкий. Переводить и удерживать его будет тяжело. А в стойке Александр выглядит более разносторонним и эффективным. Думаю, даже если первые два-три раунда у Мовсара будут силы удерживать Волкановски, с каждым раундом затем это будет всё сложнее.

По исходу у меня три варианта, которые видятся. Самый реальный – это Евлоев решением. Затем – Волкановски решением. Либо Алекс оформит финиш», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.