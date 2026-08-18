Тренер Махачева — о следующем сопернике: Ислама не волнует, кто это будет

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о следующем поединке россиянина.

«Мы ожидаем, что подерёмся с лучшим из тех, кто будет свободен. Если это будет Пратес, отлично, если Моралес — тоже хорошо, если Шавкат [Рахмонов] — тоже хорошо. Приведёте их. Мне всё равно. Исламу всё равно, с кем драться.

Послушайте, мы занимаем первое место в рейтинге pound-for-pound, и мы не должны никого бояться. Не думаю, что Ислама волнует, кто будет следующим. Если UFC выберет парня, он будет тем, с кем мы подерёмся», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.