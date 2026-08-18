Арман Царукян объяснил поражение в схватке с Ковингтоном на турнире RAF

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал поражение в борцовской схватке с американцем Колби Ковингтоном, состоявшейся 18 июля на турнире RAF 11 в Милуоки, США.

«Я был в Грузии и прилетел на два дня, в США. Были небольшие проблемы с акклиматизацией. Но самое главное, я был слишком лёгким для него. Я чувствовал, что он тяжелее меня. В реванше хочу набрать вес и забороть его. Знаю, что у него не получится победить меня.

Расстроился ли я? Немного. Почему? Потому что я проиграл. Я вчера играл и уступил, а после подумал: «Почему я проиграл?» Во что играл? В падел. Мне не нравится проигрывать», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.