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Ислам Махачев объяснил, в каком случае смог бы нокаутировать Иэна Гэрри

Ислам Махачев объяснил, в каком случае смог бы нокаутировать Иэна Гэрри
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев сыронизировал насчёт хай-кика, которым смог потрясти во втором раунде боя первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иэна Гэрри. Их противостояние состоялось на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

«Если бы моя стопа была длиннее, это был бы чистый нокаут», — написал Махачев, добавив смеющийся смайлик, на своей странице в социальной сети.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

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