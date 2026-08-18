Ислам Махачев объяснил, в каком случае смог бы нокаутировать Иэна Гэрри

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев сыронизировал насчёт хай-кика, которым смог потрясти во втором раунде боя первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иэна Гэрри. Их противостояние состоялось на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Если бы моя стопа была длиннее, это был бы чистый нокаут», — написал Махачев, добавив смеющийся смайлик, на своей странице в социальной сети.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.