«Чего мы ждём?» Хамзат Чимаев обратился к Дане Уайту, заявив о готовности драться

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, обратился к президенту UFC Дане Уайту, заявив о готовности провести бой в сильнейшей организации в мире.

«Дана Уайт, чего мы ждём? Я уже хочу подраться», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.