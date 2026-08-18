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Анонсированы следующие бои Копылова, Пуляева и Веттори в UFC

Анонсированы следующие бои Копылова, Пуляева и Веттори в UFC
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов (15-5, 12 КО/ТКО) проведёт следующий поединок против представителя Камеруна Атеба Готье (11-1, 9 КО/ТКО) на турнире UFC 332, который пройдёт 4 октября в Солт-Лейк-Сити США. Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Также на этом турнире бывший претендент на чемпионский титул UFC в средней весовой категории итальянец Марвин Веттори (19-10-1, 2 КО/ТКО) разделит октагон с 29-летним бойцом UFC австрийцем чеченского происхождения Исмаилом Наурдиевым (25-8, 13 КО/ТКО).

Фото: Пресс-служба UFC

Кроме того, российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Андрей Пуляев (10-5, 6 КО/ТКО) на этом же ивенте проведёт бой против представителя Арубы Дамиана Пинаса (10-1, 9 КО/ТКО).

Фото: Пресс-служба UFC

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