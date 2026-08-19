15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Махачева сказал, кто должен стать следующим соперником россиянина в UFC

Тренер Махачева сказал, кто должен стать следующим соперником россиянина в UFC
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, считает, что наиболее вероятным соперником россиянина в следующем бою станет бразилец Карлос Пратес.

«Я думаю, что это будет Пратес. Потому что Шавкат [Рахмонов] по-прежнему травмирован, так? Он по-прежнему вне игры. Выбор будет между Моралесом и Пратесом, и, учитывая разговоры и то, как UFC работает, думаю, они склонятся к Пратесу. Хотя кто знает? Никогда не знаешь, что происходит за кулисами», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Материалы по теме
Карлос Пратес назвал ошибки Гэрри в бою с Махачевым

Команды Махачева и Пратеса вместе с Гейджи застряли в аэропорту

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android