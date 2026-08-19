Тренер Махачева сказал, кто должен стать следующим соперником россиянина в UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, считает, что наиболее вероятным соперником россиянина в следующем бою станет бразилец Карлос Пратес.

«Я думаю, что это будет Пратес. Потому что Шавкат [Рахмонов] по-прежнему травмирован, так? Он по-прежнему вне игры. Выбор будет между Моралесом и Пратесом, и, учитывая разговоры и то, как UFC работает, думаю, они склонятся к Пратесу. Хотя кто знает? Никогда не знаешь, что происходит за кулисами», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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