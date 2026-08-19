Экс-чемпион UFC Крис Уайдман объяснил, почему Махачева нельзя считать величайшим бойцом

Бывший обладатель титула UFC американец Крис Уайдман объяснил, почему, по его мнению, чемпион организации в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачева не может считаться лучшим бойцом в истории.

«Я придерживаюсь старой школы, и защиты титула имеют значение. И тогда вспоминаешь Андерсона Силву, Деметриуса Джонсона… Если мы говорим о величайшем бойце вне зависимости от веса, то я не думаю, что Махачев достиг этого статуса. Дастин [Порье] раньше дрался в полулёгком весе, Чарльз Оливейра дрался в полулёгком весе», — сказал Уайдман в программе Deep Waters.

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