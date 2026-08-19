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«На хату нельзя». Усман Нурмагомедов подшутил над лицом Махачева после UFC 330

«На хату нельзя». Усман Нурмагомедов подшутил над лицом Махачева после UFC 330
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Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов подшутил над внешностью одноклубника и соотечественника Ислама Махачева после его победы в поединке с ирландцем Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Всё, что у него болит, это что за приятная боль (смеётся)! Ислам, надо в Шанхай (Умар Нурмагомедов, одноклубник Махачева, выступит на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. – Прим. «Чемпионата»), на хату нельзя, а то если мама так увидит, то вообще (смеётся)… Нельзя!» — сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном на YouTube-канале Anatomy of Fighter.

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