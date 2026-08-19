Боец Алексахин объяснил, почему Махачев уже превзошёл Джонса и Хабиба

Боец АСА Николай Алексахин объяснил, почему, по его мнению, чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев может считаться лучшим бойцом в истории организации.

«Ислам добился всего в этом спорте. Он побил величайший рекорд Андерсона Силвы, который кому-то казался вечным. При этом, как я понимаю, он даже не думает заканчивать, и это круто. Если не случится осечки, я бы назвал его величайшим бойцом всех времён.

Безусловно, есть Джон Джонс со своим багажом достижений. Есть Хабиб – невероятный результат, сохранил «нолик», был чемпионом, защищал пояс. Но Ислам, во-первых, установил рекорд по количеству защит титула в исторически самой конкурентной весовой категории, а затем поднялся, забрал пояс и защитил его, чего, например, Джонс не делал.

Это очень дискуссионный вопрос, всё зависит от эпохи, от многих факторов, но, на мой взгляд, Махачев уже превзошёл по достижениям всех, кто когда-либо выступал в UFC. Думаю, ещё два-три боя в полусреднем весе, и он застолбит за собой звание величайшего. Я вижу для него конкурентные поединки в 77 кг, но везде, как мне кажется, он фаворит», — сказал Алексахин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.