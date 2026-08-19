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Хабиб раскрыл, что сказал Махачеву перед пятым раундом боя с Гэрри

Хабиб раскрыл, что сказал Махачеву перед пятым раундом боя с Гэрри
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о работе угловым на поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

«Я сказал ему: «Ты должен выиграть этот [пятый] раунд». Потому что произойти может всё что угодно. Вы никогда не знаете. Близкий бой. Когда бой близкий, нельзя гадать. В пятом раунде он проделал потрясающую работу. Забрал спину, бил, наносил урон, но его соперник оказался крепким. Мы должны отдать ему должное», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Anatomy of Fighter.

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