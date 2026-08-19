Хабиб раскрыл, что сказал Махачеву перед пятым раундом боя с Гэрри

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о работе угловым на поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Я сказал ему: «Ты должен выиграть этот [пятый] раунд». Потому что произойти может всё что угодно. Вы никогда не знаете. Близкий бой. Когда бой близкий, нельзя гадать. В пятом раунде он проделал потрясающую работу. Забрал спину, бил, наносил урон, но его соперник оказался крепким. Мы должны отдать ему должное», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Anatomy of Fighter.