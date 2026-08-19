Дэвид Бенавидес проведёт следующий бой в декабре против польского боксёра — инсайдер

Непобеждённый действующий обладатель титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) может провести следующий поединок 12 декабря против временного чемпиона мира по версии WBC в категории до 90,7 кг поляка Михала Цесляка (28-2-0-1, 22 КО/ТКО). Об этом сообщает авторитетный американский обозреватель и инсайдер журнала The Ring Майк Коппинджер на своей странице в социальной сети Х.

Свой последний поединок Михал Цесляк провёл 29 июня 2025 года против экс-чемпиона мира канадца Жана Паскаля. Бой состоялся в Квебеке. Цесляк одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде, после того как полностью доминировал в ринге и несколько раз отправил соперника в нокдаун. Угол Паскаля отказался от продолжения поединка.

Дэвид Бенавидес последний бой провёл 2 мая 2026 года против именитого мексиканского боксёра Хильберто Рамиреса. Бенавидес одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде, дважды отправив соперника в нокдаун по ходу боя.