«Конечно, было бы интересно». Мурат Гассиев — о возможном реванше с Александром Усиком

32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев высказался насчёт потенциального реванша против непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика.

«Конечно, мне было бы интересно такое сражение. Но, если честно, я почти не верю, что мы когда-нибудь встретимся в ринге. Александр уже близок к завершению карьеры. Думаю, он проведёт ещё один поединок, свой последний танец, после чего поставит точку», – сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале The Stomping Ground.

Первый бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоялся 21 июля 2018 года в Москве и завершился победой Усика единогласным решением судей (120-108, 119-109, 119-109).