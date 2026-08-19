В команде Перейры согласились на бой со скандальным непобеждённым бойцом UFC

Гловер Тейшейра, являющийся тренером бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, сообщил, что следующим соперником Поатана может стать непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в категории до 120 кг американец Джош Хокит.

«Мы хотим такого боя, который сразу выведет Алекса в титульную гонку, вернёт на вершину. Я поговорил с ним после боя [с Ганом] и сказал: «Алекс, подними голову, так вышло. Давай поработаем над ошибками, вернёмся, и, возможно, ты получишь этот бой. Этот парень несёт кучу дерьма… Хокит. Выходи, нокаутируй его, вернись на вершину и возьми реванш». Думаю, это хороший бой для Алекса», — приводит слова Тейшейры портал AgFight.