«Зависть у тебя в крови». Джонс — о том, что Кормье не включил его в топ величайших бойцов

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс отреагировал на заявление члена Зала славы UFC, а ныне штатного комментатора и аналитика лиги соотечественника Даниэля Кормье, в котором тот не включил Костлявого в список величайших бойцов из-за поражения и положительного допинг-теста.

«Я начал выступать в UFC так рано, что даже не знал правил. В тот вечер, когда я дрался с Мэттом Хэмиллом, я впервые услышал термин «удар 12 на 6». Буквально вся моя карьера прошла в главных боях вечера — в поединках за титул чемпиона мира.

Мой брат, Даниель Кормье, твоя зависть у тебя в крови. Я искренне молюсь, чтобы Господь исцелил тебя от этой зависти и чтобы однажды у тебя отпала потребность давать подобные интервью. А пока мне даже льстит, с какой страстью ты относишься к моей персоне», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.