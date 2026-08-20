Эрнандес — о тренировках со Стриклендом: чертовски здорово

Боец среднего веса UFC Энтони Эрнандес, который в феврале проиграл Шону Стрикленду, рассказал о совместных тренировках с чемпионом после их боя и отметил, что это был отличный опыт для роста.

«Шон связался со мной и попросил помочь ему. Я был травмирован и не мог этого сделать, но, когда восстановился, наконец поехал к нему на тренировку. Это было чертовски здорово, и мы просто начали тренироваться вместе.

Для меня всё это прежде всего обучение. Главная цель — становиться лучше. Если я не пытаюсь прогрессировать, тогда ***** вообще заниматься всем этим дерьмом? Я действительно хочу быть лучшим в мире. Когда я это говорю, я действительно это имею в виду. Я не вижу смысла просто продолжать карьеру без цели.

Я не хочу быть гейткипером. Не хочу становиться таким бойцом. Я просто хочу двигаться вперёд и заработать как можно больше денег, чтобы потом выбраться из этого дерьма, заниматься тренерской работой, быть рядом со своими детьми, возить их на тренировки и проводить с ними время. Это моя цель. Эти ****** бои просто позволяют мне оплачивать счета и помогают справляться с моими проблемами с гневом», — приводит слова Эрнандеса издание MMAJunkie.