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«Новый GOAT? Объясните мне». Джонс отреагировал на слова о величии Махачева

«Новый GOAT? Объясните мне». Джонс отреагировал на слова о величии Махачева
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39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс отреагировал на слова о том, что 34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев встал в ряд претендентов на звание величайшего бойца всех времён (GOAT).

«Залез в соцсети и услышал, что появился новый GOAT? Я вообще ничего не понимаю, объясните мне, в чём дело», — написал Джонс в своём аккаунте в социальной сети Х, прикрепив статистику побед в титульных боях.

Фото: SOG Fight Club

Ранее тренер Махачева Хавьер Мендес заявил, что победа над Иэном Гэрри поставила россиянина «в список GOAT», но для того чтобы стать единоличным лидером, ему нужно выиграть ещё два-три боя.

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Мендес: победа над Гэрри поставила Махачева в ряд претендентов на звание величайшего бойца
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