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Волкановски ответил, планирует ли завершить карьеру после боя с Евлоевым

Волкановски ответил, планирует ли завершить карьеру после боя с Евлоевым
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски поделился планами на будущее накануне титульного боя против россиянина Мовсара Евлоева, который возглавит турнир UFC 333 24 октября в Абу-Даби.

«Если всё пойдёт совсем плохо, ладно, на этом закончим. Если всё сложится отлично, как в прошлый раз, без повреждений, будем продолжать. Я воспринимаю каждый бой по мере его поступления. Стараюсь быть честным с собой, но прямо сейчас у меня нет планов уходить из спорта. Почти уверен, что мы продолжим», — сказал Волкановски в интервью изданию 10 News.

На счету 37-летнего австралийца 28 побед и четыре поражения в профессиональной карьере.

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