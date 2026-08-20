Волкановски ответил, планирует ли завершить карьеру после боя с Евлоевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски поделился планами на будущее накануне титульного боя против россиянина Мовсара Евлоева, который возглавит турнир UFC 333 24 октября в Абу-Даби.

«Если всё пойдёт совсем плохо, ладно, на этом закончим. Если всё сложится отлично, как в прошлый раз, без повреждений, будем продолжать. Я воспринимаю каждый бой по мере его поступления. Стараюсь быть честным с собой, но прямо сейчас у меня нет планов уходить из спорта. Почти уверен, что мы продолжим», — сказал Волкановски в интервью изданию 10 News.

На счету 37-летнего австралийца 28 побед и четыре поражения в профессиональной карьере.