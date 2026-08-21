Боец ACA Шамилов назвал россиян, которые могут стать чемпионами UFC в ближайшее время

30-летний российский боец Руслан Шамилов, выступающий в промоушене Absolute Championship Akhmat (АСА), перечислил соотечественников, которые в ближайшее время могут стать чемпионами в UFC.

«Возможно, Магомед Анкалаев. Если Пётр Ян уйдёт или оставит пояс по какой-то причине, то Умар Нурмагомедов. Слабая медийка российских бойцов может помешать, но если ты идёшь и убираешь всех с пути, то рано или поздно титульник дадут. Вот Анкалаеву же дали, хотя в медийном поле он особо не появляется. Но если бы появлялся, то, думаю, у него всё пошло бы побыстрее», — сказал Руслан Шамилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.