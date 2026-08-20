Гаджиев и непобеждённый Чопуров помогают Петру Яну готовиться к трилогии с Двалишвили

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян выложил в социальных сетях фотографию из тренировочного лагеря, где в подготовке ему помогают 24-летний азербайджанский непобеждённый боец Асаф Чопуров и 33-летний россиянин Курбан Гаджиев.

Фото: Из личного архива Петра Яна

24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 333 Ян в третий раз встретится с американо-грузинским атлетом Мерабом Двалишвили, у которого и забрал титул легчайшего дивизиона. Счёт в их противостоянии — 1-1.

В первом поединке Двалишвили победил Яна единогласным решением судей, а во втором россиянин взял реванш и завоевал чемпионский титул.

Главным боем UFC 333 станет поединок за пояс в полулёгком весе между действующим чемпионом Александром Волкановски из Австралии и россиянином Мовсаром Евлоевым.