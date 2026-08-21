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Шамилов: когда я мечтал о том, чтобы попасть в UFC, не было такого промоушена, как АСА

Шамилов: когда я мечтал о том, чтобы попасть в UFC, не было такого промоушена, как АСА
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30-летний российский боец Руслан Шамилов, выступающий в промоушене Absolute Championship Akhmat (АСА), рассказал, хочет ли оказаться в UFC.

«В целом всякое может быть. Возможно, когда-то тоже захочу перейти. Но я скажу так: когда я мечтал о том, чтобы попасть в UFC, не было такого промоушена, как АСА. А сейчас здесь такое развитие спортсмена, что если ты забираешь пояс, то, в принципе, ты уже делаешь себе имя на дальнейшую жизнь, можно заработать и развиться в медийном плане. Поэтому в голове у меня АСА, дальше будет видно», — сказал Руслан Шамилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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