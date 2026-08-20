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Бой Перейра — Хокит находится в разработке — инсайдер

Бой Перейра — Хокит находится в разработке — инсайдер
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Инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, что поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и американским бойцом Джошем Хокитом находится в стадии разработки.

«После того как я немного навёл справки, могу сказать, что этот вариант определённо обсуждается. Бой согласован? Нет. Контракты подписаны? Нет. Всё решено? Нет. Но такой вариант определённо существует, об этом действительно думают и работают в этом направлении. Так что посмотрим. Это было бы безумие.

Кто бы мог подумать в начале этого года, что мы будем говорить о бое Джоша Хокита против Алекса Перейры, если он в итоге состоится. Это действительно реальный вариант. Этот бой определённо обсуждают и рассматривают в данный момент», — приводит слова Хельвани Jedigoodman в социальной сети Х.

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