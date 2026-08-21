Шамилов: если выйдет топ-10 бойцов АСА и UFC, то там по уровню будет 50 на 50

30-летний российский боец Руслан Шамилов, выступающий в промоушене Absolute Championship Akhmat (АСА), предположил, каким бы вышел исход противостояния бойцов российского промоушена и Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Если выйдет топ-10 бойцов АСА и топ-10 бойцов UFC, то там по уровню будет 50 на 50. Непонятно, в какой весовой категории будет больше победителей — из АСА или из UFC. Ну а в медийном поле у UFC пока конкурентов нет. Это НБА в баскетболе или НХЛ в хоккее. Вот у нас UFC так», — сказал Руслан Шамилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В профессиональной карьере на счету Руслана 17 побед и пять поражений.