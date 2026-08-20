Промоутер Джошуа выдвинул список требований для проведения боя с Фьюри

Промоутер боксёра Энтони Джошуа и глава Matchroom Эдди Хирн выдвинул ряд условий, необходимых для проведения поединка с Тайсоном Фьюри в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Среди наиболее важных пунктов — запрет на участие Zuffa Boxing Даны Уайта в организации вечера, при этом Sela, связанная с Турки Аль аш-Шейхом, рассматривается как возможный компромиссный вариант. Matchroom также требует стандартные условия по билетам, безопасности и транспортному обеспечению, а также выплату Джошуа оставшейся части гонорара за его последний бой против Кристиана Пренги, состоявшийся 25 июля в Саудовской Аравии.

Кроме того, Matchroom выразила желание включить в программу вечера несколько дополнительных поединков с участием своих бойцов, а именно: Джесси Родригес — Кристиан Медина, Джек Кэттералл — Кейшон Дэвис, Мурат Гассиев — Джаррелл Миллер и Теремоан-младший — Одель Камара. Однако эти встречи пока не утверждены и могут появиться в карде только при достижении договорённости.