Мокаев проведёт грэпплинг-поединок с олимпийским чемпионом Хинчегашвили на турнире Hype 19

26-летний непобеждённый чемпион Brave CF в наилегчайшем весе британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев выступит по правилам грэпплинга против олимпийского чемпиона по вольной борьбе грузина Владимира Хинчегашвили на турнире Hype 19, который состоится 19 сентября в Тбилиси, Грузия. Об этом сообщает пресс-служба Hype Fighting.

Фото: Hype Fighting

Мокаеву 25 лет. В профессиональном рекорде бойца из Великобритании 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профессионала Мокаев дебютировал в августе 2020 года. В грэпплинге он дважды становился чемпионом Великобритании по версии ADCC в промежуточной продвинутой категории.