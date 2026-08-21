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Легенда WWE Батиста сыграет Кратоса в сериале по God of War — Variety

Легенда WWE Батиста сыграет Кратоса в сериале по God of War — Variety
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57-летний американский актёр, в прошлом чемпион и звезда World Wrestling Entertainment (WWE), Дэвид Батиста утверждён на главную роль в телесериале от Amazon Prime Video по мотивам игровой франшизы God of War в роли Кратоса, о чём сообщили в Variety.

Батиста вёл переговоры о роли после того, как Райан Хёрст, который был объявлен на эту роль в январе 2026 года, получил разрыв бицепса на съёмочной площадке, из-за чего руководителям Amazon и Sony пришлось искать замену актёру из-за его долго восстановления.

«Как ранее сообщал Variety, мало кто подходит на роль Кратоса лучше, чем Батиста. Помимо того, что он состоявшийся актёр, он — один из немногих в Голливуде, кто мог бы приступить к роли в короткие сроки и обладать необходимой физической формой. Кратос известен своей невероятно мускулистой комплекцией в играх, и Батиста на протяжении всей своей карьеры находился в отличной форме. Таким образом, ему не нужны месяцы подготовки к роли», — говорится в статье.

Сериал начнётся с истории двух последних игр God of War, в которых Кратос должен воспитывать своего 10-летнего сына Атрея, сражаясь с богами скандинавского пантеона.

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