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Махачев получил медицинское отстранение после боя с Гэрри на UFC 330

Махачев получил медицинское отстранение после боя с Гэрри на UFC 330
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Атлетическая комиссия штата Пенсильвания (PSAC) опубликовала список медицинских отстранений для участников турнира UFC 330, который прошёл в Филадельфии, сообщает MMAJunkie.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

Российскому чемпиону UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву диагностировали ушиб рёбер, из-за чего спортсмену назначили 30-дневное медицинское отстранение.

Махачев в главном бою турнира победил представителя Ирландии Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей. При этом Гэрри медицинского отстранения не получил.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

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