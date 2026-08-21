Махачев получил медицинское отстранение после боя с Гэрри на UFC 330

Атлетическая комиссия штата Пенсильвания (PSAC) опубликовала список медицинских отстранений для участников турнира UFC 330, который прошёл в Филадельфии, сообщает MMAJunkie.

Российскому чемпиону UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву диагностировали ушиб рёбер, из-за чего спортсмену назначили 30-дневное медицинское отстранение.

Махачев в главном бою турнира победил представителя Ирландии Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей. При этом Гэрри медицинского отстранения не получил.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.