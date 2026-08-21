13 россиян вышли в финал первенства Европы по боксу среди юниоров

На первенстве Европы по боксу среди юниоров и юниорок (17–18 лет) в сербской Лознице прошли полуфиналы. По их итогам в финал соревнований вышли 13 россиян.

Результаты полуфинальных поединков среди юниорок:

до 48 кг: Вишневская Ксения (Россия) — Лили Бассетт (Англия) 1:4;

до 51 кг: Овечкина Ксения (Россия) — Патриция Петриман (Венгрия) 3:0;

до 54 кг: Борисенко Кристина (Россия) — София Нтилиоу (Греция) 5:0;

до 57 кг: Голунова Анастасия (Россия) — Сиобхан Халей (Англия) ЯПр2;

до 60 кг: Несветаева Екатерина (Россия) — Каролина Колларова (Словакия) 1:4;

до 65 кг: Зуева Бэлла (Россия) — Грейс Байлей (Ирландия) НПбр3;

до 70 кг: Зеленова Евгения (Россия) — Бус Язан (Турция) 1:4;

до 75 кг: Антипова Дарья (Россия) - Ханан Салми (Чехия) 4:0;

до 80 кг: Фролова Екатерина (Россия) — Мелана Нелк (Эстония) ЯПр2;

80+ кг: Итониева Самира (Россия) — Мирай Догру (Турция) 3:2.

Результаты полуфинальных поединков среди юниоров:

до 55 кг: Магомедов Ислам (Россия) — Алексей Колбая (Украина) 5:0;

до 70 кг: Скареднев Егор (Россия) — Джон Махер (Ирландия) 1:4;

до 75 кг: Шинкарь Кирилл (Россия) — Андрей Новик (Беларусь) 4:1;

до 80 кг: Старцев Прохор (Россия) — Дитрих Германн (Германия) 5:0;

до 85 кг: Коршаков Кирилл (Россия) — Назар Сталчук (Беларусь) 5:0;

до 90 кг: Темирсултанов Темирсултан (Россия) — Вук Миленкович (Сербия) НЯ;

90+ кг: Байбаков Иван (Россия) — Тимофей Хапанович (Беларусь) 5:0.

Финальные поединки состоятся 21 августа.

Турнир проходит под эгидой World Boxing. Летом этого года организация сняла санкции с россиян, теперь отечественные спортсмены выступают под флагом и гимном РФ.